e-YDS sonuçları açıklandı | e-YDS sonuç sorgulama
Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) İngilizce'nin sonuçları açıklandı. 08 Aralık 2018 tarihinde yapılan 2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2018/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri aynı gün içinde tamamlandı. İşte, e-YDS sonuç sorgulama sayfası...
2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/12 İngilizce) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları, 08 Aralık 2018 tarihinde saat 19.00'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyuruldu. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen ve yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ile yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenlerin girdiği, e-YDS sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi.
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