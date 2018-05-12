Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>E YDS sonuçları açıklandı | E YDS sonuç sorgulama

    E YDS sonuçları açıklandı | E YDS sonuç sorgulama

    Hürriyet Haber
    12.05.2018 - 22:13 | Son Güncelleme:

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mayıs 2018'de yapılan e-YDS'nin sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından sınava katılım sağlayan binlerce vatandaş, e-YDS sınav sonuçlarını nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. Peki, e-YDS sonucu nasıl öğrenilir? e-YDS sınav sonucu nereden sorgulanır?

    ÖSYM'nin Ankara, İzmir ve İstanbul'daki e-sınav uygulama binalarında 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan e-YDS sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sınavdan kaç puan aldıklarını merak ediyor. İşte, e-YDS sonuç açıklama sayfası...

    E- YDS SINAV SONUÇLARI

    2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/5 İngilizce) sonuçları açıklandı. Konu hakkında ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;

    12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2018/5 İngilizce)  değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 12 Mayıs 2018 tarihinde saat 19.35'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik  Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

     

     

     

    Etiketler: E YDS sonuçları , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri