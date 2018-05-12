E YDS sonuçları açıklandı | E YDS sonuç sorgulama

ÖSYM'nin Ankara, İzmir ve İstanbul'daki e-sınav uygulama binalarında 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan e-YDS sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sınavdan kaç puan aldıklarını merak ediyor. İşte, e-YDS sonuç açıklama sayfası...

E- YDS SINAV SONUÇLARI

2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/5 İngilizce) sonuçları açıklandı. Konu hakkında ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;



12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2018/5 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 12 Mayıs 2018 tarihinde saat 19.35'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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