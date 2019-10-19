e YDS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! e YDS İngilizce sınavı sonuç ekranı
E-YDS İngilizce sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. 2019 e YDS sınav sonuçlarını adaylar, ÖSYM'nin internet sitesindeki sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenilecek. Peki, e YDS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, e YDS sınav sonuç sorgulama ekranı ve sınavla ilgili detaylar.
19 Ekim 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/11 İngilizce) sonuçları adayların erişimine açıldı. Ankara, İzmir ve İstanbul'da elektronik ortamda yapılan sınavın sonuçlarını adaylar, kurumun internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. İşte, ÖSYM e YDS sonuç sorgulama sayfası.
E YDS NEDİR?
4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan e-YDS, aynı Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğerdir. e-YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.
ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun gereği ÖSYM tarafından belirlenmektedir. İlgili kanun gereğince; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliği hususunda alınan karar ve eşdeğerlik tablolarına ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir.
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