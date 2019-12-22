e YDS İngilizce sonuçları açıklandı! ÖSYM 2019 e YDS sınav sonuç sorgulama ekranı!

21 Aralık tarihinde sınavı yapılan e YDS sonuçları ÖSYM'nin yaptığı duyurunun ardından erişime açıldı. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olup adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Peki, e YDS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, e YDS sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılar.

e YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

21 Aralık 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/13 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 21 Aralık 2019 tarihinde saat 19.00'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILDI?

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YDS puanları hesaplanır.

Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.