e-YDS İngilizce başvuruları başladı! 2019 e YDS sınavı ne zaman yapılacak?
Elektronik ortamda düzenlenecek olan e-YDS 2019/13 İngilizce sınavı başvuru işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatıldı. Üç ilde düzenlenecek olan sınavda, adaylar başvuru işlemlerini 13 Kasım 2019 - 12 Aralık 2019 tarihleri arasında tamamlayacaklar. Peki, 2019 e YDS sınavı başvuruları nasıl yapılır? e YDS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.
ÖSYM tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek olan e-YDS 2019/13 İngilizce sınavı başvuruları kurumun internet sitesi üzerinden tamamlanacak. Kontenjanının sınırlı olduğu sınavda sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Adaylar sınav başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapcaklar. İşte, e YDS sınavına dair bilgiler.
E YDS SINAVI NE ZAMAN?
e-YDS 2019/13 İngilizce alanında, 21 Aralık 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınava başvuru süreci, 13 Kasım 2019 - 12 Aralık 2019 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 13 Kasım 2019 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’ten itibaren yapabileceklerdir.
E YDS SINAV BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3050, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.
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