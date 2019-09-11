e-YDS başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı! e-YDS başvuru ekranı
Elektronik ortamda düzenlenecek olan e-YDS 2019/11 İngilizce başvuru işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmaya başlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak olan sınav başvuruları için adayların sınav ücretlerini yatırdıktan sonra başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İşte, e-YDS başvuru ekranı ve başvurulara yönelik detaylar.
19 Ekim 2019 tarihinde yapılacak olan e-YDS 2019/11 İngilizce sınav başvuru işlemleri başlatıldı. Sınava başvuru süreci, 11 Eylül 2019 - 10 Ekim 2019 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 11 Eylül 2019 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’ten itibaren yapabileceklerdir. Peki, e-YDS başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2019 e-YDS başvuruları hakkında bilgiler.
e-YDS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
e-YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından e-YDS sınav ücretleri 240,00 TL olarak belirlenmiştir.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3050, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.
e-YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı takdirde, ilgili eYDS’nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer.
Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.
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