e-YDS 2019/3 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri açıklandı
e-YDS 2019/3 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 20 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/3 İngilizce sınavı 20 Nisan Cumartesi yapılacak. İşte, e-YDS 2019/3 İngilizce sınav giriş belgesinde yer alan temel kurallar
20 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/3 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden 17 Nisan 2019 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
20 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/3 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle