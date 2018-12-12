e-tebligatla 700 milyon TL tasarruf hedefi
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 1 Ocak’ta devreye girecek e-tebligat uygulamasını Hürriyet’e anlattı.
Gül, PTT tarafından geçen yıl 75 milyon tebligat yapıldığını, bu işlemlerin tamamının elektronik tebligata dönüştürülmesi halinde mali kazancın 700 milyon TL’ye ulaşabileceğini belirtti. Bakan Gül, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’yle (UETS) ilgili şunları söyledi:
75 MİLYON TEBLİGAT
“PTT tarafından 2017’de gerçekleştirilen 75 milyon tebligat işleminin, sadece 1 milyon 700 bin adedi elektronik tebligat yoluyla yapıldı. Şu an fiziki tebligat 14, elektronik tebligat 4.5 liradır. 75 milyon tebligatın 52 milyonunun e-tebligata dönüşeceği öngörülmektedir. Öngörülen tasarruf miktarı 494 milyon TL. 2017 verileri nazara alındığında yargı mercilerinin 40 milyon tebligatının 28 milyonunun e-tebligata dönüşeceği öngörülmektedir. Burada yargı mercileri için öngörülen tasarruf 266 milyon TL’dir. Süreç içinde sistemin tam olarak işlerlik kazanmasıyla tüm tebligat iletilerinin elektronik tebligat olacağı öngörüsü ile hesaplanma yapılırsa; bu mali kazanç 75 milyon gönderi için 700 milyon Türk Lirasına dahi ulaşabilecektir.
VATANDAŞ İÇİN ZORUNLU DEĞİL
Vatandaşlar için bu uygulama zorunlu değil. Ama elektronik tebligat istiyorsanız, başvuruyorsunuz size de geliyor. Bu da hem davaları uzat-
mayacak hem de davaları hızlandıracak. Kalem personelimiz, adalet teşkilatımız için de daha hızlı bir yargılama ve usulsüz tebligatların da önüne geçilmiş olacak.”
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