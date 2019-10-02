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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

E-sigara yasaklanıyor

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E-sigara yasaklanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigarayla ilgili yapılacak çalışmayla kapalı alan tanımını şekillendireceklerini ifade ederek, “Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek” dedi.

Meclis yasama yılı açılış resepsiyonunda soruları yanıtlayan Koca şunları söyledi:SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sigarayla ilgili yapılacak çalışmayla kapalı alan tanımını şekillendireceklerini ifade ederek, “Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek” dedi. Meclis yasama yılı açılış resepsiyonunda soruları yanıtlayan Koca şunları söyledi:“Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz ve bunun istismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır-kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak. 

FAHRİ DENETÇİLİK

Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere fahri sigara denetçiliği de getiriyoruz. Ceza kesip kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargile de bir tütün ürünü, aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi.

İÇME SUYU İDDİALARI

Son dönem hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığı, gelen hastaların sıklığının da sayısının da geçen yıla ciddi anlamda farklılık olmadığını gördük. Yine bizim yaptığımız denetimlerde özellikle depoların daha gözden geçirilmesi gerektiğini, el yıkama ve hijyenin önemli olduğunu, besin ve meyvelerin daha sık yıkanması gerektiğini özellikle söyleyebiliriz.”               

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