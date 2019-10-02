E-sigara yasaklanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigarayla ilgili yapılacak çalışmayla kapalı alan tanımını şekillendireceklerini ifade ederek, “Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek” dedi.
Meclis yasama yılı açılış resepsiyonunda soruları yanıtlayan Koca şunları söyledi:SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sigarayla ilgili yapılacak çalışmayla kapalı alan tanımını şekillendireceklerini ifade ederek, “Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek” dedi. Meclis yasama yılı açılış resepsiyonunda soruları yanıtlayan Koca şunları söyledi:“Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz ve bunun istismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır-kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak.
FAHRİ DENETÇİLİK
Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere fahri sigara denetçiliği de getiriyoruz. Ceza kesip kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargile de bir tütün ürünü, aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi.
İÇME SUYU İDDİALARI
Son dönem hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığı, gelen hastaların sıklığının da sayısının da geçen yıla ciddi anlamda farklılık olmadığını gördük. Yine bizim yaptığımız denetimlerde özellikle depoların daha gözden geçirilmesi gerektiğini, el yıkama ve hijyenin önemli olduğunu, besin ve meyvelerin daha sık yıkanması gerektiğini özellikle söyleyebiliriz.”
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