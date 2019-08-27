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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesude ERŞAN
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

E-sigara daha az zararlı değil

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E-sigara daha az zararlı değil

Sigaraya göre ‘daha az zararlı’ olduğu iddia edilen elektronik sigaraların zararlarıyla ilgili her gün yeni bilgiler literatüre ekleniyor.

Her yeni bilgi, e-sigaraların da diğer eski ve yeni tütün ve nikotin ürünleri gibi bağımlılık yaptığını, ölümlere yol açtığını doğruluyor. Konuyla ilgili uzmanları görüşleri şöyle:Sigaraya göre ‘daha az zararlı’ olduğu iddia edilen elektronik sigaraların zararlarıyla ilgili her gün yeni bilgiler literatüre ekleniyor. Her yeni bilgi, e-sigaraların da diğer eski ve yeni tütün ve nikotin ürünleri gibi bağımlılık yaptığını, ölümlere yol açtığını doğruluyor. Konuyla ilgili uzmanları görüşleri şöyle:

SİGARA BIRAKTIRMIYOR

Prof. Dr. Elif Dağlı (Sağlığa Evet Derneği Başkanı): E-sigara, klasik sigara içimini azaltmaz ya da bıraktırmaz. Araştırmalara göre, e-sigara kullananların yüzde 79’u klasik sigara içmeye de devam ediyor. E-sigara içicilerinde felç riski yüzde 70, kalp krizi riski yüzde 60, koroner arter hastalığı riski yüzde 40 daha yüksek. E-sigaranın içinde bulunan propilen glikol ve gliserol ısınıp buharlaştığında kanserojen maddeler açığa çıkarır. Bu iki madde ayrıca iltihap yapıcı. Aroma ve tatlandırıcıları da kendi aralarında kimyasal etkileşime girerek farklı kimyasallara dönüşerek, damarları döşeyen hücrelerde hasara neden oluyor. Buharı akciğeri koruyan makrofaj hücrelerinin çalışmasını bozuyor ve organı türlü hastalığa açık hale getiriyor. E-sigaralarda bulunan lityum pillerinin patlaması yüz, göz, ağız ve çene yaralanmalarına neden oluyor. Cihazların içine çeşitli yasa dışı uyuşturucular konularak kullanılıyorlar. Bu durum özellikle gençlerde saldırganlık, kalp ritm bozuklukları, böbrek yetmezliği ve sara nöbetine yol açıyor. Zaten FDA (Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi), e-sigara kullandıktan hemen sonra sara nöbeti geçiren 35 olgu nedeniyle e-sigaranın beyin üzerine etkilerini araştırıyor.

ÖLDÜRÜCÜ AROMALAR EKLENİYOR

Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı (Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı): E-sigaralar içerisinde sıvılaştırılmış nikotinin yanı sıra sağlığa zararlı olduğu bilinen çok sayıda kimyasal madde var. Yaklaşık 7000 çeşit aroma, özellikle henüz başlamayan gençler için cazibe artıcı olarak ekleniyor. Zararsız olduğu ileri sürülen bu aromaların, hücre kültürü deneylerinde öldürücü olduğu kanıtlandı. E-sigaranın bağışıklık sistemini etkileyerek, zatürre riskini artırdığına dair ön kanıtlar da sunuldu. Tüm tütün ürünlerinde bağımlığın temel kaynağı nikotin. Gençlik döneminde beynin nikotine maruz kalması beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Psikiyatrik hastalık riskini arttırıyor ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde bilişsel bozuklukların gelişme olasılığını arttırıyor. Kurşun, nikel, krom, arsenik, manganez, arsenik gibi sağlığa zararlı olduğu çok iyi bilinen ağır metaller ise hem elektronik sigara sıvısında hem de içimle ortaya çıkan buharda bulunuyor. Dolayısıyla içen kişinin yanı sıra, ürünün buharını soluyan kişileri de olumsuz etkileme potansiyeline sahip.

İYİ TARAFI YOK

Prof. Dr. Mustafa Çetiner (iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı): E-sigaraları savunmak, sigara yandaşlığının ta kendisi. ABD’de 96 bin kişiyle yapılan bir araştırma, e-sigara kullananlarda (yaş ortalaması 33) kalp krizi geçirme riskinin, içmeyenlere göre (yaş ortalaması 40) yüzde 56 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Amerikan Kardiyoloji Koleji’nin yaptığı söz konusu araştırmaya göre, e-sigara kullananlarda sadece kalp ve damar hastalıkları değil, pıhtı oluşumu, depresyon ve başka emasyonel(duygusal) bozukluklar da daha yüksek oranda görülüyor. Bir başka önemli araştırmaya göre de nefes darlığı benzeri bulgular e-sigara kullananlarda, kullanmayanlara göre neredeyse iki kat daha fazla. E-sigarada sigarayı bırakma oranı yüzde 18, nikotin yerine koyma tedavilerinde ise yüzde 9. Ama e-sigarayı kullanarak sigarayı bırakanlar, ondan sonra e-sigarayı bırakamıyor, devam ediyorlar. Nikotin yerine koyma tedavileriyle bırakanlar  çok daha düşük oranlarda içiyorlar.

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