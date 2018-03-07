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    E Posta adresi alma işlemi | E Posta adresi nasıl açılır?

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

    Günümüzde en çok tercih edilen haberleşme yöntemlerinden olan e-postanın kullanım alanı git gide artıyor. Peki e-posta adresi nasıl açılır? Kolay ve hızlı şekilde e-posta adresi nasıl alınır? İşte e-posta alımı hakkında merak edilen tüm detaylar.

    Elektronik posta veya elektronik mektup olarak da bilinen e-posta, mektup gibi yazışmaların dijitalleştirilmiş halidir. e-posta kullanabilmeniz için öncelikle kendinize ait bir e-posta adresi oluşturmalısınız. e-posta adresi oluşturabileceğiniz birçok e-posta servis sağlayıcı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Hotmail, Gmail, Yahoo Mail, Outlook ve benzerleridir.

    EPOSTA ADRESİ NASIL AÇILIR?

    e-posta adresi oluşturabilmek için, e-posta servis sağlayıcılarından birini seçmeniz gerekmektedir. Genellikle en hızlı ve güvenli şekilde mail göndermek veya almak için Hotmail kullanılır. Peki Microsoft Hotmail ile nasıl e-posta adresi oluşturulur?

    • Öncelikle Hotmail.com internet sitesine girin. 

    • Giriş yapma bölümünün altındaki kayıt ol butonuna tıklayın.

    • Sizden istenen bilgileri ilgili bölümlere yazın.

    • Mail adreslerinden istediğiniz herhangi birini seçin.

    • Sayfanın en alt kısmında bulunan doğrulama grafiğini doldurun.Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra artık mail adresinizi kullanabilir, size gelen mailleri gelen kutunuzda görebilirsiniz. Diğer e-Posta adres sağlayıcılardan herhangi biri ile e-Posta adresi oluşturmak isterseniz, yapacağınız tek şey Hotmail.com sitesi yerine, seçtiğiniz bir diğer sağlayıcının kendi sitesine girmek ve orada aynı işlemleri tekrar etmektir.

     

    Etiketler: mail , eposta , SeoHaber , gündem
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