E Posta adresi alma işlemi | E Posta adresi nasıl açılır?

Elektronik posta veya elektronik mektup olarak da bilinen e-posta, mektup gibi yazışmaların dijitalleştirilmiş halidir. e-posta kullanabilmeniz için öncelikle kendinize ait bir e-posta adresi oluşturmalısınız. e-posta adresi oluşturabileceğiniz birçok e-posta servis sağlayıcı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Hotmail, Gmail, Yahoo Mail, Outlook ve benzerleridir.

EPOSTA ADRESİ NASIL AÇILIR?

e-posta adresi oluşturabilmek için, e-posta servis sağlayıcılarından birini seçmeniz gerekmektedir. Genellikle en hızlı ve güvenli şekilde mail göndermek veya almak için Hotmail kullanılır. Peki Microsoft Hotmail ile nasıl e-posta adresi oluşturulur?

• Öncelikle Hotmail.com internet sitesine girin.

• Giriş yapma bölümünün altındaki kayıt ol butonuna tıklayın.

• Sizden istenen bilgileri ilgili bölümlere yazın.

• Mail adreslerinden istediğiniz herhangi birini seçin.

• Sayfanın en alt kısmında bulunan doğrulama grafiğini doldurun.Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra artık mail adresinizi kullanabilir, size gelen mailleri gelen kutunuzda görebilirsiniz. Diğer e-Posta adres sağlayıcılardan herhangi biri ile e-Posta adresi oluşturmak isterseniz, yapacağınız tek şey Hotmail.com sitesi yerine, seçtiğiniz bir diğer sağlayıcının kendi sitesine girmek ve orada aynı işlemleri tekrar etmektir.