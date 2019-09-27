E okula nasıl girilir? E okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hizmete sunulan e okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrencilerin not durumları ve devamsızlık günleri hakkında birçok bilgiyi barındırıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile beraber "e okul VBS girişi nasıl yapılır? sorusu da veliler tarafından en fazla merak konusu olan konulardan biri oldu. Peki, e okul VBS ekranından hangi bilgiler öğrenilir? E okula nasıl girilir?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ders başarılarının velilerin kolayca öğrenmesine imkan tanıyan e okul sistemi, 2007 yılından bu yana kullanılıyor. Devamsızlık bilgisi, yazılı ve sözlü notları, haftalık ders programlarına erişim sağlayan e okul sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifre gerekiyor. İşte, e okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı hakkında bilgiler.
E OKULDAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Veliler; http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası ile sisteme girecekler ve velisi bulunduğu öğrenciyle ilgili ders programı, notları, devamsızlıkları, okul ve öğretmenler tarafından yapılan duyuruları görebileceklerdir.
E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN
E OKUL MOBİL UYGULAMA HAKKINDA
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır.
Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi mobil uygulama dükkanlarında (meb, okul, e-Okul, meb e-Okul) anahtar kelimeleriyle bulunabiliyor ve ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Sisteme giriş yapmak için önce öğrencinin T.C. Kimlik No ve okul numarası yazılıyor. İlk kez giriş yapıldığında velinin karşısına, rastgele seçilmiş öğrenci fotoğrafları geliyor. T.C. kimlik numarası, okul numarası yazıldıktan sonra öğrencinin fotoğrafı seçiliyor. Daha sonra velinin karşısına güvenlik için bir soru geliyor. Soruya doğru cevap verildiğinde VBS'ye giriş sağlanıyor.
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