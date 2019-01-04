E Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır? E Okul not ve devamsızlık sorgulama ekranı
2018-2019 eğitim sezonunun birinci kanaat döneminin son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bir hizmeti olan, öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı e-Okul için araştırmalar yoğunluk kazandı. Öğretmenler sistemde not bilgilerini girerken, öğrenciler ise sınav sonuçlarını ve devamsızlık durumlarını görebiliyor. Peki, e-Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır?
Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e-Okul sistemine nasıl giriş yapılacağı, dönem sonunun yaklaşmasının ardından gündeme geldi. Söz konusu sistemde, 18 milyon öğrenciye ait sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar pek çok bilgiye ulaşmak oldukça pratik. İşte, e-Okul VBS hakkında tüm merak edilenler...
SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Geçtiğimiz eğitim- öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
E-OKUL VBS EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-OKUL'DAN HANGİ BİLGİLER ÖĞRENİLİR?
Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.
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