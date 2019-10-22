E okul VBS'ye nasıl girilir? MEB e okul giriş ekranı
Öğrencilerin devam durumu, yazılı ve sözlü notları hakkında velilerin bilgi sahibi olması için hizmet veren e okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) okullarda eğitim öğretim dönemi devam ederken yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Özellikle ilk yazılı sınavların gerçekleşmesiyle, "e okul VBS girişi nasıl yapılır?" sorusu yanıtını arayan konulardan biri oldu. İşte, e okul girişine yönelik detaylar ve e okul giriş ekranı...
Kasım ara tatilinin yaklaşmasıyla beraber, okullarda yazılı ve sözlü notlar öğretmenler tarafından verilmeye başlandı. Yazılı sınav sonuçlarını öğretmenlerin sisteme girmesiyle beraber, büyük yoğunluk yaşanan e okul giriş ekranı ziyaretçi almaya başladı. Sisteme giriş yapmak isteyen veliler, e okul girişine yönelik detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, e okula nasıl girilir? İşte, o konu hakkında merak edilenler...
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN
E OKULDAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
E OKUL MOBİL UYGULAMA HAKKINDA
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır.
Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi mobil uygulama dükkanlarında (meb, okul, e-Okul, meb e-Okul) anahtar kelimeleriyle bulunabiliyor ve ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Sisteme giriş yapmak için önce öğrencinin T.C. Kimlik No ve okul numarası yazılıyor. İlk kez giriş yapıldığında velinin karşısına, rastgele seçilmiş öğrenci fotoğrafları geliyor. T.C. kimlik numarası, okul numarası yazıldıktan sonra öğrencinin fotoğrafı seçiliyor. Daha sonra velinin karşısına güvenlik için bir soru geliyor. Soruya doğru cevap verildiğinde VBS'ye giriş sağlanıyor.
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