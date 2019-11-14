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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.11.2019 - 17:18, Son Güncelleme:/

E-Okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır? MEB giriş ekranı

E-Okul VBS giriş ekranı öğrenciler ve veliler tarafından internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. Kasım ara tatil tarihinin yaklaşması ile birlikte bir çok farklı veriye ulaşmak isteyen öğrenciler ve veliler E-Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılacağını merak ediyor. Peki E-Okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır? İşte MEB giriş ekranı

E-Okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır? MEB giriş ekranı
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Kasım ara tatilinin yaklaşmasıyla beraber, okullarda yazılı ve sözlü notlar öğretmenler tarafından verilmeye başlandı. Yazılı sınav sonuçlarını öğretmenlerin sisteme girmesiyle beraber, büyük yoğunluk yaşanan e okul giriş ekranı ziyaretçi almaya başladı. Sisteme giriş yapmak isteyen veliler, e okul girişine yönelik detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, e okula nasıl girilir? İşte, o konu hakkında merak edilenler...

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

E OKULDAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E OKUL MOBİL UYGULAMA HAKKINDA

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır.

Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi mobil uygulama dükkanlarında (meb, okul, e-Okul, meb e-Okul) anahtar kelimeleriyle bulunabiliyor ve ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Sisteme giriş yapmak için önce öğrencinin T.C. Kimlik No ve okul numarası yazılıyor. İlk kez giriş yapıldığında velinin karşısına, rastgele seçilmiş öğrenci fotoğrafları geliyor. T.C. kimlik numarası, okul numarası yazıldıktan sonra öğrencinin fotoğrafı seçiliyor. Daha sonra velinin karşısına güvenlik için bir soru geliyor. Soruya doğru cevap verildiğinde VBS'ye giriş sağlanıyor.

ANASINIFINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER E OKULA KAYIT OLUYOR MU?

Anasınıfında okuyan öğrenci bilgileri e-Okul’ a kaydedilecektir. Anasınıfında okuyan öğrencilere OKUL NUMARASI verme zorunluluğu olmamasına rağmen kayıtlarının yapılabilmesi için okulda kullanılmayan ve diğer öğrenci numaralarıyla çalışmayacak bir aralıktan başlanarak geçici numara verilmelidir. Sistem her okuldaki öğrenci bilgisinin tek olmasına izin vermektedir. Bundan dolayı bu durumda olanlara tek bir numara verilemez. Her öğrenci için ayrı bir numara verilmelidir.

e-Okul sisteminde anasınıfı öğrencilerine okul numarası vermeden kaydetme imkanı bulunmamaktadır. Öğrencilere numara vererek kaydettikten sonra eğer aynı okulda devam ediyorlarsa aynı numarayla devam etmeleri sağlanabilir. Sağlanamıyorsa da numara değişikliği yapılabilir. Öğrenci başka bir okulda 1. sınıfa devam edeceği zaman bilgileri sistemden çekildiğinde numarası otomatik olarak boşa çıkar. Herhangi bir nedenle bilgisi sistemden çekilemeyen öğrenciler için numaralar ancak ölüm ve öğrenim çağı dışına çıkma durumunda kullanılabilir. Bu durumda olan öğrencilere ulaşılabiliyorsa kayıt yaptırdıkları okula bilgilerinin çekilmesi sağlanmalıdır.

 

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