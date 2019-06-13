E-Okul VBS not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Karne gününe kısa bir süre kala, e-Okul VBS not ve devamsızlık girişinin ne zaman kapanacağı, öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, e-Okul VBS not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?
17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının son günlerinde, e-Okul VBS not ve devamsızlık girişinin ne zaman kapanacağı hakkında bilgi almak adına araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYIN
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle