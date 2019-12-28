E okul VBS girişiyle sınav notları nasıl öğrenilir? MEB E okul giriş ekranı

2019 2020 eğitim öğretim dönemi ilk yarısı ocak ayında tamamlanacak. E-okul veli bilgilendirme sistemiyle çocuklarının sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler okulların kapanmasına günler kala e okul VBS ekranını ziyaret etmeye başladı. Peki, E okul VBS girişiyle sınav notları nasıl görüntülenir? İşte, e okul ekranı hakkında ayrıntılar.

E OKUL'DA SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erişmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir. Sayfada yer alan sekmelerden yazılı ve sözlü notlarını, devamsızlık bilgisini edinebilir.

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir. Ayrıca, e-Okul'un mobil uygulamalarından da sınav sonuçları kontrol edilebilir.

E OKUL'DAN HANGİ BİLGİLER ÖĞRENİLİR?

Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistem Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır. e-okul sistemi üzerinden öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na erişilebilmektedir.

Ayrıca e-okulda veliler, öğrencilerin okul durumlarının takibi yapabilsin diye açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları gösterilir. e-Okul öğrenci girişi için de e-okul vbs den aynı işlemler yapılarak öğrenciler kendi otlarını ve daha fazlasını görebilir.

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E-OKUL ARTIK BİLDİRİM GÖNDERECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni yeniledi. Yaklaşık 50 milyon mobil cihaza kurulu e-Okul uygulamasının, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen versiyonu hizmete girdi. Bakanlık tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan hizmet, bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm süreçle ilgili bilgileri içeriyor. Mobil uygulama üzerinden e-Karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.

Bakanlık, mobil uygulamayla velilerin öğrencilerinin durumlarını kolayca takip edebilmelerini ve öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını hedefliyor. Yeniden tasarlanan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kullanıcı deneyiminin kalitesini artırmasının yanında Android veya iOS kullanıcılarının alışık oldukları platforma özgü kullanıcı arabirimi standartlarıyla donatıldı. Sistemde, yeni bir uygulama olarak velilere bildirim gönderme özelliği kazandırıldı. Bildirim özelliğiyle öğrenci devamsızlıkları gibi bilgilerin anında velilere ulaştırılması sağlanacak. Uygulamayla eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve devamsızlık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.