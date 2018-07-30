E Okul VBS girişi nasıl yapılır? 'Hangi liseye gideceğim?' sorusu yanıt buluyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriE Okul VBS girişi nasıl yapılır? 'Hangi liseye gideceğim?' sorusu yanıt buluyor
GeriGündem E Okul VBS girişi nasıl yapılır? 'Hangi liseye gideceğim?' sorusu yanıt buluyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
30.07.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

E Okul VBS girişi nasıl yapılır? 'Hangi liseye gideceğim?' sorusu yanıt buluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
E Okul VBS girişi nasıl yapılır? 'Hangi liseye gideceğim?' sorusu yanıt buluyor

E Okul VBS giriş ekranı, öğrencilerin eğitim öğretim dönemi dışında da ziyaret ettiği sistem oluyo. TC Kimlik ve okul numaraları ile giriş yapacakları E Okul giriş ekranı aracılığıyla sınav ve yerleştirme gibi konularda detayları öğrenebilecek olan öğrenciler, bu günlerde sisteme girişlerini sürdürüyor. Peki, E Okul VBS giriş işlemi nasıl yapılır? İşte, merak edilen sistem ve giriş ekranı hakkında bazı bilgiler

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor. Peki, yerleştirme ve tercih sonuçları gibi konuların erişime açıldığı E Okul giriş işlemi nereden yapılabilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME SONUÇLARI DA E-OKUL ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

Liselere yerleştirme sonuçları için beklentileri devam eden öğrenci ve veliler, E-Okul üzerinden detayları öğrenebilecek. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okulların listesi de aynı şekilde bu sayfa üzerinden yayımlanacak.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM

Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.

MOBİL E-OKUL'U ANDROİD TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL'U İOS TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL'DA E-DEVLET YENİLİĞİ

Öğretmenlerin kullandığı E-Okul öğretmen girişi ekranını E-Devlet ile bağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, MEBBİS üzerinden alacağı işlemleri E-Devlet sisteminden yönlendirecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÇOK ÖNEMLİ E-OKUL UYARISI

Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla öğrenci velilerine önemli bir duyuru gerçekleştirdi. İşte, bakanlığın yayımladığı o duyuru;

"Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Motosikletçiler ‘Altın Elbiseli Adam’ için sürdü

TSK duyurdu! Osman Gülen etkisiz hale getirildi…

Son dakika... İstanbul'un Avrupa Yakası için yağış uyarısı

Bursa’da FETÖ/PDY operasyonu: İhraç edilmiş 21 polise gözaltı