E-Okul VBS giriş sistemi nasıl açılır? | e-Okul ne zaman kapanacak?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) not girişlerinin ne zaman kapanacağı yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. Okulların kapanmasına çok az bir zaman kala büyük bir heyecanla karnelerini almayı bekleyen öğrenciler son bir kez notlarını görüntülemek için e-Okul'a giriş yapıyorlar. Peki, E-Okul VBS not girişi ne zaman kapanacak? E-Okul girişi nasıl yapılır?

E-Okul girişi nasıl yapılır sorusu milyonlarca öğrenci tarafından, yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Okulların kapanmasına az bir zaman kala karne heyecanı yaşayan öğrenciler, takdir mi yoksa teşekkür mü alacaklarını merak ediyorlar.

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E-OKUL VBS ERİŞİMİ SORUNSUZCA NASIL SAĞLANIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş esnasında yaşanan sıkıntılar, öğrenci ve velilerin sisteme erişememesi ile sonuçlanmaktadır. Sistemin yoğunluğu nedeniyle dönem dönem erişim problemi yaşanan E-Okul VBS ekranına mobil uygulamalar ile kolayca giriş yapılabilmektedir.

Haberimizin aşağı bölümlerinde detaylı olarak bilgilendirmesini yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul mobil uygulamasını akıllı telefonunuza kurarak, sisteme kolayca giriş yapabilirsiniz.

Önemli Not: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi uygulamanın haricinde geliştirilen uygulamalar, hem telefonunuza zarar verebilir hem de kişisel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesiyle sonuçlanabilir.

VBS NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 8 Haziran'dan önce kapatılması bekleniyor.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM

Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Karne notu ve not ortalaması görüntüleme ekranı, karneler dağıtılmadan önce öğrenciler tarafından kontrol edilebilecek.

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

HANGİ ORTALAMA İLE HANGİ BELGELER ALINABİLİR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM

Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.