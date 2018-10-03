E Okul VBS giriş ekranı | E Okul'da hangi sorgulamalar yapılır?
Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e-Okul sistemine olan ilgi, okulların açılmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. E Okul üzerinden çeşitli işlemleri yapmak ya da bazı bilgileri görüntülemek isteyen çok sayıda öğrenci, e-Okul VBS girişini ve e-Okul'da ne tür sorgulamalar yapabileceklerini araştırıyor. Peki, E Okul'da hangi sorgulamalar yapılır? E Okul VBS girişi nasıl yapılır?
18 milyon öğrenciye ait sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar pek çok bilgiye ulaşma imkanı tanıyan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) en çok tercih edilen hizmetlerden biri olmaya devam ediyor. MEB bünyesindeki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sistemine giriş ve çeşitli işlemler yapmak ise oldukça kolay. İşte, e-Okul VBS hakkında merak edilen detaylar...
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
E-OKUL VBS EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-OKUL'DAN HANGİ BİLGİLER SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
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