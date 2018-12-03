e Okul üzerinden sınav sonuçları nasıl görüntülenir? e-Okul VBS girişi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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03.12.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

e Okul üzerinden sınav sonuçları nasıl görüntülenir? e-Okul VBS girişi

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e Okul üzerinden sınav sonuçları nasıl görüntülenir? e-Okul VBS girişi

Ebeveynler, e Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) ile çocuklarının bilgilerini okula gitmeden ve zaman kaybetmeden kolayca öğrenebiliyor. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabiliyor. Ayrıca, e-Okul'un mobil uygulamalarından da sınav sonuçları kontrol edilebilir. Peki, e Okul üzerinden sınav sonuçları nasıl görüntülenir?

E -Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) hem öğrenciler hem de velilere büyük kolaylıklar sağlıyor. Yazılı ve sözlü sınav notlarının yanı sıra devamsızlık bilgisi de VBS üzerinden görüntülenebiliyor. Peki e-okul nasıl kullanılır? E-okula nasıl giriş yapılır? E-okul sisteminde kullanılan hizmetler nelerdir?

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

E okul sistemi en sık kullanılma nedenlerinden biri sınav sonuç bilgisi. Hem bir sonraki sınava daha iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler hem de karne dönemi kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen veliler sınav sonuçlarını sık sık e Okul üzerinden kontrol ediyor. e-okul üzerinden sınav sonucu sorgulaması yapmak için;
https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.

 

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