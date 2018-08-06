E Okul tercih işlemleri ile hizmette! MEB E-Okul giriş ekranı
E Okul tercih ekranı ile okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci ve velilere hizmet vermeye devam ediyor. Normal dönemde not görüntüleme ve devamsızlık gibi önemli bilgilerin görüntülenebildiği E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönem öncesinde tercih ekranı ile hizmette olacak. Peki, E Okul tercih ekranı nereden kullabilecek? İşte, lise nakil tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler
E Okul veli bilgilendirme sistemi, 6 Ağustos Pazartesi günü itibariyle birçok kişinin yöneldiği nakil işlemleri dolayısıyla yöneldiği ekran oldu. Binlerce öğrencinin yerleştikleri okuldan farklı bir okula nakil için tercih işlemini kabul edecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, bu işlemleri E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden alacak. Peki, E Okul tercih işlemleri nereden yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
E OKUL TERCİH EKRANI İLE HİZMET VERECEK
E-Okul, öğrencilerin kendi eğitim hayatları hakkında bilgi alıp yönlendirebileceği sistem olmaya devam ediyor. Ortaokuldan lise öğrenimine geçiş yapan öğrenciler, yerleştikleri okuldan farklı bir okula naklolmak için nakil işlemini gerçekleştirecek.
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor.
E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BOŞ KONTENJAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Lise tercihlerini yapacak olan öğrenciler, ilk sonuçların ardından nakil yerleştirmelerine odaklandı. Nakil yerleştirmelerine E Okul üzerinden açıklanan veriler aracılığıyla erişebilecek olan öğrenciler, boş kontenjan bilgilerinden yararlanacak. Boş kontenjan bilgileri aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
E-OKUL'DA E-DEVLET YENİLİĞİ
Öğretmenlerin kullandığı E-Okul öğretmen girişi ekranını E-Devlet ile bağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, MEBBİS üzerinden alacağı işlemleri E-Devlet sisteminden yönlendirecek.
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