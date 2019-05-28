e-okul sistemi ne zaman kapanacak?
Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala, milyonlarca öğrenci sınav notları ile ilgili bilgi sahibi olmak için e okul sistemini sık sık takip ediyor. Öğrencilere ve velilere büyük kolaylıklar sağlayan e-okul sisteminin ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Öğretmenlerin verdiği son notları görmek isteyen öğrenciler, sistemin kapanmaması durumunda kanaat notu gibi taleplerde bulunabilecek. Peki, e-okul sistemi ne zaman kapanacak?
Yaz tatili için gün sayan öğrenciler bir yandan da e okul sistemini takip ediyor. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullar bu yıl 14 Haziran 2019 Cuma günü kapanacak. Sözlü ve yazılı notlarında kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen öğrenciler, e okul sisteminden takip sağlıyor. Peki, e okul ne zaman kapanacak?
VBS NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 14 Haziran 2019’dan birkaç gün önce erişime kapatılması bekleniyor.
E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI
E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.
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