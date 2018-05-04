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    E Okul sınav sonucu sorgulama - E Okul VBS giriş ekranı

    Hürriyet Haber
    04.05.2018 - 15:51 | Son Güncelleme:

    Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e-Okul sistemi eğitim sezonun sonuna yaklaşılması nedeniyle son günlerde en çok merak edilen hizmetlerden oldu. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte okulların kapanmasına sayılı günler kaldı ve yazılı sınavların yapılmasına hız verildi. Bir biri ardına sınavlara giren öğrenciler, sınavlardan aldıkları notları sorgulamak için e-Okul sistemini araştırmaya başladı. Öğrencilerin yanı sıra velilerde sorumluluğu altından bulunan öğrencilere ait bazı bilgileri e-Okul VBS'den sorgulayabiliyor. Peki, e-Okul'a nasıl girilir? e-Okul'dan hangi sorgulamalar yapılır?

    Öğrenciler ve aileleri okullarda uygulanan yazılı sınavların sonucunu ve öğretmenlerin verdiği sözlü notlarını merak ediyor. Çok sık tercih edilen ve büyük kolaylık sağlayan sisteme nasıl erişim sağlayacaklarını merak eden öğrenciler ve velileri, konu hakkında araştırma yapıyor. İşte son günlerin merak edilen uygulaması e-Okul VBS giriş ekranı hakkında merak edilen her şey...

    E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    Geçtiğimiz eğitim - öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

    E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

    Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

    E-OKUL VBS EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    E-OKUL’DA HANGİ SORGULAMALAR YAPILABİLİR?

    Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.

    E-OKUL NEDİR?

    E-Okul, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır.

     

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , E Okul sınav sonucu sorgulama , E Okul VBS , E Okul , gündem
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