E-Okul öğretmen ve yönetim bilgisi sistemi giriş ekranı!
E-Okul sistemi aracılığıyla öğretmen ve yönetim bilgi sistemine giriş yapmak isteyen yetkililer, işlemlerini bu ekran üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, E-Okul yönetim bilgi sistemi ve öğretmen giriş ekranı nasıl kullanılabilecek? İşte, E Okul giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler
E-Okul öğretmen, yönetici ve veli girişi ile gündemde yer almaya devam ediyor. Her gün binlerce işlemin gerçekleştirilebildiği E-Okul giriş ekranı ile birçok süreç internet üzerinden tamamlanabiliyor. Öğretmenler, E-Okul ekranına E-Devlet üzerinden de giriş yapabiliyor.
E-OKUL GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
E-Okul giriş ekranı, ders programının öğrenilmesine olanak sağlayacak. Öğrencilerin kolayca görüntüleyebileceği ekranda, derslere girecek olan öğretmenler de görülebilecek.
Yönetim sisteminde ise okul yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu bilgileri sisteme girecek ve okulları adına bazı işlemler gerçekleştirecek.
Öğretmenler için bu sistem ise koordinasyonu sağlamak için önem arz edecek.
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