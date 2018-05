E Okul giriş ekranı ile not sorgulaması devam ediyor! O belgeler de E Okul'da

E Okul öğrenci ve öğretmen girişi ile not bilgisi detayları araştırılmaya devam ediliyor. On binlerce öğrencinin dönem sonuna yaklaşmasıyla birlikte gündemdeki en önemli husus, E Okul not bilgisi görüntüleme ekranı oldu. Peki, E Okul öğrenci ve öğretmen giriş ekranına nasıl ulaşılır? İşte, dönem sonu yaklaşırken not bilgilerine erişmek isteyen öğrencilerin araştırdığı E Okul giriş ekranı ve detaylı bilgiler

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul sisteminde veliler çocuklarının Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, gibi bilgileri sistemden kolay bir şekilde takip edebiliyor.

Yönetim sisteminde ise okul yöneticileri, MEB'in ihtiyaç duyduğu bilgileri sisteme girecek ve okulları adına gerekli işlemleri sistem aracılığıyla yapabilecek.

Sistemde e-okul öğretmen girişi de mevcuttur. Sistemdeki öğretmen girişi uygulaması sayesinde öğretmenlerin işlerini kolaylaştıracak birçok işlemi yapabilmesi mümkündür. Öğretmenler için bu sistem ise koordinasyonu sağlamak için önem arz edecek.

MEB Mobil Bilgi Servisi nedir?

MEB Mobil Bilgi Servisi Milli Eğitim Bakanlığı veri tabanında yer alan öğrenci bilgilerinin SMS yolu ile de takip edilebildiği bir servistir.

MEB Mobil Bilgi Servisi kapsamında e-okul yönetim sisteminde üretilen;

Devamsızlık Bilgileri,

Sınav Sonuç Bilgileri,

Sınav Tarihleri,

Karne Notları,

Diploma Notu,

Proje Bilgileri,

Kayıt Alınması / Silinmesi Bilgisi,

Nakil Bilgisi,

Vb.

bilgilere mobil ortamdan SMS ile ulaşılması sağlanacaktır. Hazırlanan SMS servisi ile e-Okul yönetim sisteminin yanı sıra, Açıköğretim Ortaokulu öğrencilerinin:

Sınav Sonuç Bilgilerini,

Sınav Yeri ve Sınav Tarihi Bilgilerini,

Ders Seçimi Bilgisini,

Sınav Merkezi Değişiklik Bilgisini,

Mezuniyet ve Diploma Notu Bilgilerini,

Yeni Sistem Kullanıcı Bilgilerini,

Bağlı Olduğu Okul Değişikliği ya da Atanma Bilgisi, Vb.

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin,

Sınav Sonuç Bilgilerini,

Sınav Yeri ve Sınav Tarihi Bilgilerini,

Ders Seçimi Bilgisini,

Sınav Merkezi Değişiklik Bilgisini,

Mezuniyet ve Diploma Notu Bilgilerini,

Diploma Gönderim Bilgisi,

Yeni Sistem Kullanıcı Bilgilerini,

Öğrenci Genel Durum Bilgisi,

Kayıt Yenileme Tarihi Bilgisi, Vb.

bilgilerine de mobil ortamdan SMS yoluyla ulaşılacaktır. Servise üye olan kullanıcılar bilgileri otomatik olarak alabilirler. Ayrıca, ister üye olarak ister üye olmadan sorgulama yapılarak birçok bilgiye ulaşılabilir.

MEB Mobil Bilgi Servisi’nden kimler yararlanabilir?

Yurtiçinde yaşayan ve okul kaydı aktif olan tüm öğrenci ve öğrenci velileri MEB Mobil Bilgi Servisi’nden yararlanabilmektedir.