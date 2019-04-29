E Okul öğrenci VBS girişi nasıl yapılır? E-Okul giriş ekranı
E Okul öğrenci ve veli girişi, sisteme girilen son verileri merak eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. E-Okul VBS girişi ile not görüntüleme, devamsızlık bilgisi ve sınav başvuru durumlarını görüntüleyebilecek olan öğrenci ve veliler, TC Kimlik Numarası ve okul bilgileri ile bu ekrana erişim sağlayabilecek. Peki, E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
E Okul öğrenci girişi, not görüntüleme, devamsızlık bilgisi edinme, yazılı ve sözlü sınav bilgileri gibi birçok alanda önem arz edecek. Peki, E Okul öğrenci girişi nereden ve nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle