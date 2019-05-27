E-Okul öğrenci girişi ne zaman kapanacak? Geri sayım başladı!
E-Okul girişi ile not bilgisi ve devamsızlık gibi pek çok veriye ulaşabilen öğrenciler, sistemin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Öğretmenlerin son not bilgisini görmek isteyen öğrenciler, sistemin kapanmaması durumunda kanaat notu gibi taleplerde bulunabilecek. Peki, öğrenci girişi yaparak notları görüntüleyen öğrencilerin merakla araştırdığı E-Okul ne zaman kapanacak? İşte, tüm detaylar
Okulların kapanmasına artık çok az bir süre kalması dolayısıyla E-Okul sisteminin kapanıp kapanmadığını merak eden öğrenciler, internet üzerinden konuyla ilgili detayları sorguluyor. Devamsızlık ve not görüntüleme gibi pek çok işlemin yapılabildiği E-Okul, ne zaman kapandığı ile gündemde yer alıyor. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 14 Haziran Cuma gününden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
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