E Okul bilgileri ile takdir teşekkür hesaplama işlemi öğrencilerin gündeminde

E Okul öğrenci girişi, öğrencilerin gündeminde yer alan önemli konulardan birisi olmaya devam ediyor. Dönem sonuna yaklaşılması nedeniyle öğrenci ve velilerin son durumu öğrenme adına giriş yaptığı E Okul, karnelerin alınacağ haftaya kadar açık kalacak. Peki, E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı ekran hakkında bazı bilgiler

E Okul öğrenci ve öğretmen girişi, yazılı sonuçları, devamsızlık bilgisi ve ortalama hesaplama yapmak isteyen öğrencilerin uğrak noktası olmaya devam ediliyor. Sistem üzerinden not bilgilerini öğrenebilen binlerce vatandaş, aynı zamanda ne kadar devamsızlık haklarının kaldığı hakkında da fikir sahibi olabiliyor.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veli Bilgilendirme Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi, son günlerde eğitim gündeminin konusu olmaya devam ediyor.

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ ORTALAMA İLE HANGİ BELGELER ALINABİLİR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı

ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM

Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.

MOBİL E-OKUL'U ANDROİD TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ



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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÇOK ÖNEMLİ E-OKUL UYARISI

Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla öğrenci velilerine önemli bir duyuru gerçekleştirdi. İşte, bakanlığın yayımladığı o duyuru;

"Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir."