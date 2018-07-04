E Okul öğrenci girişi ile lise tercihi ekranı nasıl kullanılır?

E Okul lise tercih ekranı, son günlerin popüler sistemleri arasında yer alıyor. Yakın zamanda girdikleri LGS'nin neticesini öğrenen birçok öğrenci, kendilerine en uygun olan liseyi, E Okul üzerinde yer alan tercih ekranınından listeleyecek. Peki, E Okul lise tercih işlemi nasıl gerçekleşecek? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler

E OKUL TERCİH EKRANI NASIL KULLANILACAK?

E Okul, dönem içerisinde notların görüntülenmesine ve devamsızlıkların belirlenmesine olanak tanırken, dönemlerin sonunda ise sınavlar ve tercih işlemleri dolayısıyla rağbet görüyor.

Tercih işlemi, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Tercih listeleri mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Özel okullara kayıt işlemleri ise 11 Temmuz’da tamamlanacak. Bakanlık 2 Temmuz’da hem merkezi sınav sonuçlarına göre hem de adrese dayalı yerleştirme için tercih sürecini başlattı. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da duyurulacak.

E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullanacak. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılınacak. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek.

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E OKUL ÜZERİNDEN ALINAN LGS TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Emlak Kredi Bankası Ortaokulu Psikolojik Danışmanı Oğuz Kaygalak, tercihlerin önemli noktalarını özetledi:

1- Okul müdürlüğüne onaylatın: Öğrenci velisinin 2-13 Temmuz arasında yapılan tercihleri mutlaka bir ortaokul müdürlüğüne onaylatması gerekiyor.

2- Okulları gezin: Tercih döneminin ilk haftasının daha çok araştırma ve liseleri gezme amaçlı kullanılmasını öneriyorum. Bir okulla ilgili en doğru bilgi iki kaynaktan alınabilir. Okulu gezmek ve internet sitesini ziyaret etmek.

3- Bilgileri dosyalayın: Liselerle ilgili topladığınız bilgileri bir dosya haline getirip, aile içi değerlendirme toplantıları yapabilirsiniz.

4- Uzmanlara danışın: En az üç uzmana danışmadan tercihlerinizi yapmayın. Okullardaki psikolojik danışmanları ve müdür yardımcılarından oluşan komisyonlar yapacağınız tercihler konusunda sizlere yardımcı olacaklardır. Özellikle merkezi yerleştirmede yüzdelik dilimlerin durumu ve adrese dayalı yerleştirmede lise türleri arasındaki seçim hakları konusundaki bilgilerin netleşmesini beklemeniz yararlı olabilir.

5- Özel okulları da araştırın: Özel okulların burs imkânlarını araştırmanız ve bir seçenek olarak bunu da elinizde bulundurmanız yararlı olabilir.

6- Nakilleri takip edin: Yeni sistemde nakilleri ve boş kontenjanları sistem üzerinden takip edin.

7- Son karar öğrencinin olsun: Tercihler konusunda tüm aile içi değerlendirme toplantılarından sonra son karar hakkının çocuğa verilmesini öneriyorum. Çünkü onun, gelecek dört yılının çok büyük kısmı gideceği lisede geçecek.

8- Tercih süreci bitince tatile gidin: En önemlisi de tercih süreci bittikten sonra doğruca tatile gitmenizi, dinlenmenizi ve neşeyle eğlenmenizi öneriyorum.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

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MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM

Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.

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