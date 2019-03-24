E okul neden açılmıyor? E okul VBS girişi nasıl yapılır?
Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için büyük avantajlar sunan E okul sisteminde yaşanan sorun kafalarda soru işareti bıraktı. ‘E Okul'a neden girilemiyor?’ sorusuna cevap arayan öğrenciler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, E okul VBS’deki sorun ne, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi mi?
24 Mart Pazar günü E okul sistemine giriş yapmaya çalışan kullanıcılar beklemedikleri bir sorunla karşı karşıya kaldı. E-Okul yönetim bilgi sistemine kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerini giren kullanıcılar, yeniden ana sayfaya yönlendiriliyor. Bir süredir devam eden sorunla ilgili MEB'den herhangi bir duyuru gelmedi.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
E-OKUL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
E okul sistemi en sık kullanılma nedenlerinden biri sınav sonuç bilgisi. Hem bir sonraki sınava daha iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler hem de karne dönemi kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen veliler sınav sonuçlarını sık sık e Okul üzerinden kontrol ediyor. e-okul üzerinden sınav sonucu sorgulaması yapmak için;
https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.
Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.
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