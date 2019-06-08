E Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS sistemine nasıl girilir?

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim öğretim dönemi ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü tamamlanacak. Karne heyecanının başlaması ile, büyük yoğunluk yaşanan e okul sistemine giriş yapmakta zorlananlar, internet üzerinden konu ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, e okul ne zaman kapanacak? İşte, e okul VBS sistemine girişle ilgili merak edilenler.

VBS NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemine öğrenci ve velilerce son bir yılda 1,5 milyar kez giriş yapıldı. Bu girişlerin yüzde 80'i, 18 milyon akıllı telefonda kurulu mobil e-Okul uygulamasından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz eğitim - öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.