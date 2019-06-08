E Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS sistemine nasıl girilir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriE Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS sistemine nasıl girilir?
GeriGündem E Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS sistemine nasıl girilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
08.06.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

E Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS sistemine nasıl girilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
E Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS sistemine nasıl girilir?

Karnelerin alınmasına günler kala, e okul sisteminin ne zaman kapanacağı öğrencilerin gündeminde yer bulmaya başladı. E okul VBS sistemine girerek, büyük heyecanla karne notu hesaplamak isteyenler, 'E okul ne zaman kapanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, e okul VBS sistemine nasıl girilir? İşte, e okulun kapanacağı tarih ve sisteme giriş ekranı.

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim öğretim dönemi ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü tamamlanacak. Karne heyecanının başlaması ile, büyük yoğunluk yaşanan e okul sistemine giriş yapmakta zorlananlar, internet üzerinden konu ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, e okul ne zaman kapanacak? İşte, e okul VBS sistemine girişle ilgili merak edilenler.

VBS NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemine öğrenci ve velilerce son bir yılda 1,5 milyar kez giriş yapıldı. Bu girişlerin yüzde 80'i, 18 milyon akıllı telefonda kurulu mobil e-Okul uygulamasından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz eğitim - öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TEM Otoyolu'nda makas faciası... İki kişi öldü, 8 kişi yaralandı
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan'dan acı haber...
Markette 9 yaşındaki kıza cinsel istismar! Gözaltına alındı...
İstanbul'da fuhuş operasyonu... Tek tek gözaltına alındılar