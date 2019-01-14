E Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS girişi nasıl yapılır?
Milyonlarca öğrencinin not ve devamsızlık bilgisinin işlendiği E Okul'un işlemler için ne zaman kapanacağı öğrencilerin ve eğitimcilerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Her karne dönemi olduğu gibi ara tatil vaktinin gelmesiyle birlikte araştırmalarına yoğunluk veren kişiler, bu hususta bilgi almak istiyor. Peki, E Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS girişi nasıl yapılır?
2018-2019 eğitim öğretim dönemi 17 Eylül 2018'de başladı ve ilk kanaat dönemi 18 Ocak'ta son bulacak. Karnelerin alınmasına sayılı günler kala ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında tahsillerine devam eden talebeler E Okul'un ne zaman kapanacağına dair araştırma yapıyor. Öte yandan E Okul VBS girişinin nasıl yapıldığı da merak edilen diğer konulardan. İşte, sömestir tatiline kısa bir süre kala "E Okul ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtı...
E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 18 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
VSB'YE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Geçtiğimiz eğitim- öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C. kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
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