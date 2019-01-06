E Okul ne zaman kapanacak? E Okul öğrenci girişi
Okulların kapanmasına çok az süre kala birçok öğrencinin gündeminde yer alan E Okul, yeni bir soru ile gündeme geldi. Son yazılı sınavlarına giren öğrenciler, E Okul ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, E Okul öğrenci girişi ne zaman kapanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
Öğrenci ve velilerin not görüntüleme, devamsızlık bilgisi edinme ve diğer detayları görüntüleyebildiği E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), son günlerde sisteminin ne zaman kapanacağı ile araştırılıyor. Peki, öğretmenlerin notları girmesine göre yönlenecek olan E Okul ne zaman kapanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
VBS NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 18 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
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