E Okul LGS tercih robotu nasıl kullanılmalı? Uzman eğitimcilerden LGS tercih önerileri

LGS tercihleri, 12 Temmuz tarihine kadar E Okul üzerinden alınmaya devam edilecek. Lise tercihlerini yapacak olan eğitimciler ve veliler, LGS tercihleri için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda uzman görüşlerini araştırıyor. Peki, LGS tercihleri için robot kullanımı nasıl olmalı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

LGS TERCİHLERİNDE UZMAN GÖRÜŞÜ

1531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesindeki toplam 139 bin 660 kontenjana LGS puanına göre yerleştirme olacak. Adaylar, yerel yerleştirme tercihlerini yaptıklarında ‘Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından bu liseleri tercih edebilecek. En fazla beş okul listeye yazılabilecek. Okulların taban puanlarına ve kontenjanlarına bakarak adaylar listelerini hazırlayabilecek. Sınav puanının eşitliği halinde OBP üstünlüğüne, ardından sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak. Öğrenciler, sınavla alan liseyi kazanırsa yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

Tercih sürecine dair uzman görüşlerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz;

TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILMALI?

Bu sene sınavın kolay olması özellikle yüksek puanlarda yığılmalara neden oldu. Geçen yıla göre 450-500 aralığında öğrenci sayısı çok fazla. Yığılmalar, puanların yükseleceğiyle ilgili kanıt sunuyor. Öğrenciler, sonuç belgesinde puanları çok yüksek görerek sevinse de yüzdelik dilimler ayakların yere basmasını sağladı. Bu nedenle yüzdelik dilimleri dikkate alarak tercih yapmak daha doğru. Yüzdelik dilimlerde aşağı-yukarı hareketlenmeler olsa da çok sert olmayacak. LGS 2018’de sınava giren öğrenci 971 bin iken 2019’da 1 milyon 29 bine yükseldi. Bu, yüzdelik dilimlerin değerinin geçen seneden daha az olmasına neden oluyor. Temkinli olun ve diliminizden düşük dilimli liseleri de yazın. Örneğin, yüzde 10’luk dilimdesiniz, ön sıraya yüzde 8-9 dilimli lise koyabilirsiniz. Yüzde 10-12 aralığına mutlaka 12’den daha düşük, yüzde 14-15 gibi tercihlere yer verin. Tarihleri iyi takip edin, geç kalmayın. Tercih uzmanlarından ve okulunuzun görevlilerinden destek alın.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanına sahip olanlar da dahil tüm öğrenciler, yerel yerleştirmeyle girilen okul tercihinde bulunmak zorunda. ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapılmazsa, adaylar sınavla alan ya da pansiyonlu okullara başvuramayacak.

Öğrencilere diğer tercih ekranları açılmayacak. Adrese dayalı yerleştirmede, tercihlerinden ilk üçünü ‘Kayıt Alanı’ndan seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla beş tercihte bulunabilecek. Üçünü kendi alanından seçen öğrenci, isterse iki tercihini ‘komşu kayıt alanı’ndan ya da ‘diğer’ bölümünden yapabilecek. ‘Mavi’ renkle gösterilen ‘komşu kayıt alanı’ il ve ilçenin öğrenci, okul kapasitesine göre, başka bir mahalle ya da ilçeden olabiliyor. ‘Diğer’ ise, komşu kayıt alanında olmayan il içindeki ve dışındaki okulları kapsıyor ve ‘kırmızı’yla gösteriliyor. Aynı okul türünden (Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla üçü seçilebilecek. Aday, isterse sadece bir okul da yazabilecek.

Yerel yerleştirmeler okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü ve özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olursa sırasıyla, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne bakılacak.

NAKİLLER 29 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde olacak. Her dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için en fazla üçer tercih yazılabilecek. Aynı okul türünden en fazla iki lise seçilebilecek. Öğrenci, isterse ikinci nakil döneminde ‘Mesleki Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvurusu, seçilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne yapılabilecek. Birinci nakil tercihi 29 Temmuz-2 Ağustos’ta alınacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvurusu 5-8 Ağustos’ta. Sonuçlar 10 Ağustos’ta duyurulacak. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için ‘İl, İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirme Başvuruları’, 19-23 Ağustos’ta. Sonuçları ise 6 Eylül’de açıklanacak.