Lise nakil işlemleri E Okul ekranı üzerinden alınıyor! LGS 3. nakil başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavının ardından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmede 3. nakil dönemi için işlemleri E Okul üzerinden almaya devam ediyor. İlk iki yerleştirme döneminde binlerce öğrencinin tercih listesinde yazdığı okullara yerleşmesinin ardından, bu yerleştirme döneminde de istediği okul gelmeyenler için E Okul 3. nakil dönemi için süreç başladı. Peki, LGS 3. nakil dönemi başvurusu nasıl yapılacak? İşte, E Okul üzerinden gerçekleştirilecek olan işlemler öncesinde bazı bilgiler

E OKUL TERCİH EKRANI İLE HİZMET VERECEK

E-Okul, öğrencilerin kendi eğitim hayatları hakkında bilgi alıp yönlendirebileceği sistem olmaya devam ediyor. Ortaokuldan lise öğrenimine geçiş yapan öğrenciler, yerleştikleri okuldan farklı bir okula naklolmak için nakil işlemini gerçekleştirecek.

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor.

E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

FARKLI OKUL TÜRÜ ZORUNLULUĞU YOK

- Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmuyor.



- İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanı’ndan okul tercih etme zorunluluğu yok. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanı’ndan seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabiliyor. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu yok.

TERCİH LİSTESİNİN ÇIKTISI ALINACAK

- Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak.



- Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabiliyor.



- Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacak.

BOŞ KONTENJAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Lise tercihlerini yapan ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, ikinci sonuçların ardından yeniden tercihlere odaklanacak. Nakil yerleştirmelerine E Okul üzerinden açıklanan veriler aracılığıyla erişebilecek olan öğrenciler, boş kontenjan bilgilerinden yararlanacak. Boş kontenjan bilgileri aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH SAYISI ARTTIRILDI

Nakil tercihlerinde öğrencilere, yerel yerleştirme ve merkezi sınavla alan okullar olmak üzere 3’er okul tercih hakkı verilmişti. Ancak bazı eğitimciler ve veliler bu sayıyı yetersiz bulmuştu. Yapılan düzenlenmeyle tercih sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı.

Yeni sistemde en çok tartışılan konulardan biri de ‘kayıt alanı’nda istediği okul türü az olan öğrencilerin komşu bölgeden okul seçebilmek için istemediği okul türünü de tercih listelerine yazmak zorunda kalmasıydı. Çünkü öğrencinin, ‘kayıt alanı’ndan en az 3 okul yazma zorunluluğu vardı. Kayıt alanında bir Anadolu lisesi bulunan öğrenci, komşu kayıt alanından tercih yapabilmek için meslek ya da imam hatip lisesi yazmak zorunda kalıyordu. Yerleştirme kılavuzunda açıklanan nakil sürecinde adrese dayalı okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede girenlerin, kayıt alanından okul ve farklı lise türü yazma zorunluluğu bulunmuyordu. Yeni kılavuzda da bu değişmedi. Ancak tercihlerine yerleşemeyenler, nakillerde ilk ikisini ‘kayıt alanı’ndan seçmek koşuluyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecekti. Aynı okul türünden ise (Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla iki lise yazabilecekti. Yapılan değişiklikle bir kolaylık getirildi. Yerleşemeyenler, ilki kayıt alanından olmak kaydıyla en fazla 5 okul tercih edebilecek. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü seçme zorunluluğu olmayacak.

Bir başka önemli değişiklik ise yerel yerleştirmede eşitlik durumunda bakılan kriterlerde oldu. Yerel yerleştirmede eşitlik halinde sırasıyla adres, ortaokullarda bulunuşluk, tercih önceliği, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), devam-devamsızlık gibi kriterlere bakılıyordu. Yeni kılavuzda, ‘ortaokullarda bulunuşluk’ ve ‘tercih önceliği’ kriterine yer verilmedi. 30 Temmuz’da yerleştirme sonuçları açıklandığında bazı öğrencilerin, okullarının ismi değiştiği ya da birleştiği için yeni öğrenci gibi sayıldığı, ‘ortaokullarda bulunuşluk’ kriteri nedeniyle mağdur olduğu ortaya çıkmıştı.

Yerel yerleştirmede okul başarısının (OBP) dördüncü kriter olması çok eleştirilmişti. Okul puanı yüksek öğrenciler açıkta kalarak, daha düşük puanlı öğrenciler yerleşmişti. 90’ların üzerinde okul puanı olanların hatta okul birincilerinin açıkta kalması üzerine aileler tepki göstermişti. Nakil kılavuzunda ‘ortaokullarda bulunuşluk’ ve ‘tercih önceliği’ kriterinin çıkarılmasıyla OBP ikinci kriter oldu. Yerleştirmelerde adresin ardından okul puanına bakılacak.

OBP İKİNCİ KRİTER

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Eşitlik halinde sırasıyla; Ortaokul Başarı Puanına (OBP), yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, OBP, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğrenciler, istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde 'Meslekî Eğitim Merkezleri'ni de tercih edebilecek.