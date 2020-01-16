E Okul kapandı mı? E Okul giriş yapma ekranı!

E Okul öğrenci, veli, öğretmen ve yönetim giriş işlemi, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı ekran olan E Okul giriş ekranı, TC Kimlik Numarası ve okul numarası ile kolayca açılabiliyor. İşte, E Okul VBS öğrenci, öğretmen, yönetim giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

E Okul 2020 yılını yeni tasarımı ile giriş yaptı. İçerisinde öğrenci, öğretmen ve yönetici modülleri bulunduran E Okul, Milli Eğitim Bakanlığı veritabanını kullanıyor. E Okul öğrenci girişi ile birlikte öğretmen girişi de notlar, devamsızlık bilgileri ve ortalama gibi bilgilerin girilmesi için önem arz ediyor. Ortalama hesaplama için gerekli detaylar, E Okul giriş ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki, E Okul öğretmen ve öğrenci girişi nasıl yapılıyor? İşte, takdir teşekkür hesaplama gibi hususların önem arz ettiği son günlerde değerli bir konumda bulunan E Okul öğrenci girişi hakkında detaylı bilgiler

E-Okul öğrenci giriş ekranı, TC Kimlik Numarası, öğrenci numarası ile açılabilmektedir. Ek olarak, sonraki ekranda öğrencinin doğum tarihi gibi bilgiler de istenebilmektedir.

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI

E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;

Bakanlık/MEM İşlemleri

Okul Öncesi Çocuk İşlemleri

Okul Öncesi Kurum İşlemleri

İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri

İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri

Ortaöğretim E-Kayıt

Ortaöğretim Kurum İşlemleri

Sınav İşlemleri

Yönetici Modülü

Rapor Listesi

E OKUL ORTALAMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

E Okul ortalama hesaplama işlemi, çok basit bir matematik hesabıyla gerçekleştirilebiliyor. Öğrenci, 2 yazılısı olan bir ders için 2 adet de sözlü puanı alıyorsa, aldığı tüm notları toplayıp 4'e bölerek ortalamasını elde edecektir.

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.





Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.





E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ