e-Okul girişi nasıl yapılır? MEB e-Okul sorgulama ekranı
1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvuruların başlamasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu bir hizmet olan e-Okul'a olan ilgi de arttı. LGS başvurularını e-Okul sayfası üzerinden yapacak sekizinci sınıf öğrencilerinin yanı sıra, farklı düzeylerde eğitim alan öğrenciler de çeşitli sorgulamalar için 'e-Okul girişi nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e-Okul sistemi 2018-2019 eğitim sezonunun sonuna yaklaşılması nedeniyle son günlerde en çok merak edilen hizmetlerden oldu. İşte, MEB e-Okul sorgulama ekranı ve e-Okul'a ilişkin ayrıntılar...
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
E-OKUL VBS EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-OKUL’DA HANGİ SORGULAMALAR YAPILABİLİR?
Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.
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