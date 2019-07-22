e-Okul girişi nasıl yapılır? İşte, E-Okul VSB giriş ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019- LGS birinci yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarını merak eden adaylar, güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin de sorgulandığı e-Okul sistemie-Okul VSB giriş ekranı üzerinden bilgilerini görüntüleyecekler. Peki, e-Okul girişi nasıl yapılır? İşte, E-Okul VSB giriş ekranı hakkında merak edilenler.
Liselere yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber, MEB'in e-Okul giriş sayfası yoğunluk yaşanmaya başlandı. 2019 LGS tercih sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrenci ve veliler, internette E-Okul VSB giriş sayfası ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte, MEB e-Okul girişi ile ilgili bilgiler.
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor.
Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…
Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır. Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.
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E-OKUL'DAN HANGİ BİLGİLER ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor.
Bakanlık bünyesinde yer alan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sisteminde öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri yer alıyor ve bu bilgiler öğrenciler ve velileri tarafından görüntülenebiliyor.
Bu bilgilerin yanı sıra, e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
E-OKUL NEDİR?
E- Okul, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır.
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