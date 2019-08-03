e Okul girişi nasıl yapılır? e Okul VBS'den hangi bilgiler öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hizmet sunan ve her yıl milyonlarca öğrenci ve velinin yararlandığı e-Okul, ilköğretim kayıtlarının başlamasıyla, internette en fazla araştırılan konulardan oldu. e-Okul VBS ekranı, sınav sonuçlarından kayıt işlemlerine kadar birçok işlem hakkında bilgi sunuyor. İşte, E Okul VBS ekranı hakkında bilgiler.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor.

Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…

Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır. Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

E OKUL'DAN HANGİ BİLGİLER SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor.

Bakanlık bünyesinde yer alan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sisteminde öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri yer alıyor ve bu bilgiler öğrenciler ve velileri tarafından görüntülenebiliyor.

Bu bilgilerin yanı sıra, e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E-OKUL VBS EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ