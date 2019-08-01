e-Okul girişi nasıl yapılır? e-Okul VBS giriş ekranı
İlk ve orta dereceli okullarda eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenciye ait sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar pek çok bilgiye ulaşma imkanı tanıyan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılacağı, okulların kayıt döneminin gelmesiyle birlikte hız kazandı. Peki, e-Okul girişi nasıl yapılır? e-Okul VBS giriş ekranı...
MEB'in e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor. İşte, e-Okul VBS hakkında tüm merak edilenler...
E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR
E-Okul sistemine öğrenci ve velilerce son bir yılda 1,5 milyar kez giriş yapıldı. Bu girişlerin yüzde 80'i, 18 milyon akıllı telefonda kurulu mobil e-Okul uygulamasından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz eğitim - öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
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