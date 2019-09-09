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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

E Okul giriş veli bilgilendirme sistemi nereden görüntülenir?

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E Okul giriş veli bilgilendirme sistemi nereden görüntülenir?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni eğitim öğretim döneminde de velilerin, öğrencilerin ve eğitimcilerin en çok ziyaret edeceği ekran olacak. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ile notlarını öğrenebilecek olan öğrenciler aynı zamanda devamsızlık bilgilerini de edinebilecek. E Okul giriş ekranı bunun yanında duyurular açısından da önem arz edecek. İşte, E Okul giriş ekranı ve hakkında detaylı bilgiler

Eğitim öğretim dönemi içerisinde öğretmenlerin ve öğrencilerin uğrak noktası olacak olan E Okul giriş ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi üzerinden yanıt verecek. E Okul girişi ile öğrenciler, çoğu konu hakkında bilgi edinebilecek. İşte, E Okul giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler

E OKUL GİRİŞİ İLE VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. 

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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