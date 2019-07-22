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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

e-Okul VBS'ye giriş nasıl yapılır? E Okul'dan hangi bilgiler öğrenilir?

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e-Okul VBS'ye giriş nasıl yapılır? E Okul'dan hangi bilgiler öğrenilir?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte e Okul sistemi de en az okulların açık olduğu dönem kadar ilgi görmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu e-Okul sistemi sayesinde birçok bilgiye anında ve kolay erişim sağlanıyor. Peki, e-Okul VBS'ye giriş nasıl yapılır? E Okul'dan hangi bilgiler öğrenilir?

En çok tercih edilen kamu hizmetlerinden olan ve her yıl milyonlarca öğrenci ve velinin yararlandığı e-Okul, LGS tercih sonuçları öncesi en çok araştırılan internet sitelerinden oldu. Sitemin nasıl açıldığını ve kullanıldığını merak eden öğrenci velileri bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, e-Okul giriş nasıl yapılır?

Öğrenciler ve veliler için büyük kolaylık olan e-Okul VBS, velilere pek çok konuda bilgi sunmaya devam ediyor. İşte, E Okul VBS giriş ekranı ve e-Okul hakkında merak edilen tüm detaylar...

E OKUL'DAN HANGİ BİLGİLER SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor.
Bakanlık bünyesinde yer alan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sisteminde öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri yer alıyor ve bu bilgiler öğrenciler ve velileri tarafından görüntülenebiliyor.

Bu bilgilerin yanı sıra, e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor.

Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…

Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır. Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

E-OKUL VBS EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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