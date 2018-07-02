E-Okul giriş ekranı.. E-Okul VBS sorgulama nasıl yapılır?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

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E-OKUL'DAN YAPILAN SORGULAMALAR

Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.

2018 Yerel Yerleştirme ve Pansiyonlu Okullar Tercih Listeleri için Tıklayınız

E-OKUL NEDİR?

E- Okul, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır.

LGS güvenlik kayıt numarası, tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin karşısına çıkan aşamalar arasında yer aldı. Yerel yerleştirme için tercihlerini listeleyecek olan öğrencilerin yanı sıra merkezi yerleştirme işlemlerini de uygulamak isteyen vatandaşlar, E Okul üzerinden giriş gerçekleştirecek. Peki, E Okul ile LGS tercihlerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişinin karşılaştığı güvenlik kayıt numarası nedir? İşte, bazı bilgiler

LGS güvenlik kayıt numarası, E Okul üzerinden tercihlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce kişinin araştırdığı konu oldu. TC Kimlik ve Okul Numarası haricinde Güvenlik Kayıt Numarasına da ihtiyaç duyacak olan vatandaşlar, bu numaranın nereden temin edilebileceğini sorgulamaya başladı. Peki, LGS güvenlik kayıt numarası nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

LGS GÜVENLİK KAYIT NO NEDİR?

Güvenlik Kayıt No alanı Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Yerleştirme Sınavı başvurusunda verilen numaradır.

Bu sınava Başvuru yapmamışsanız ilk girişte boş geçiniz. Başvurunun kaydedilmesinden sonraki girişlerde size verilecek olan "Güvenlik Kayıt No" değerini girmelisiniz.

Dikkat: Kayıt işleminden sonra ekranda gösterilecek olan "Güvenlik Kayıt No" değerini almayı unutmayınız! Numarayı almayı unuttuysanız öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne şahsen başvurarak Güvenlik Kayıt Numarası'nı öğrenebilirsiniz.