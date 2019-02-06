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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

E Okul giriş ekranı! E Okul girişi ile not ve devamsızlıkları öğrenin

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E Okul giriş ekranı! E Okul girişi ile not ve devamsızlıkları öğrenin

E Okul giriş ekranı ile not ya da devamsızlık gibi bilgilerini görüntülemek isteyen öğrenci ve veliler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan sistem ile eğitim durumlarını öğrenebilecek olan öğrencilerin, bunun için okul numarası ve TC Kimlik Numaralarını kullanmaları yeterli olacak. Peki, E Okul öğrenci girişi nereden yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

E Okul öğrenci ve veli girişi ile eğitim durumu sorgulanmaya devam ediliyor. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte durumlarını yeniden gözden geçirecek olan öğrenciler, sisteme kolayca giriş yaparak detayları görüntüleyebilecek. İşte, E Okul öğrenci girişi ve detaylı bilgiler

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. 

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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