E Okul giriş ekranı! E Okul girişi ile not ve devamsızlıkları öğrenin
E Okul giriş ekranı ile not ya da devamsızlık gibi bilgilerini görüntülemek isteyen öğrenci ve veliler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan sistem ile eğitim durumlarını öğrenebilecek olan öğrencilerin, bunun için okul numarası ve TC Kimlik Numaralarını kullanmaları yeterli olacak. Peki, E Okul öğrenci girişi nereden yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
E Okul öğrenci ve veli girişi ile eğitim durumu sorgulanmaya devam ediliyor. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte durumlarını yeniden gözden geçirecek olan öğrenciler, sisteme kolayca giriş yaparak detayları görüntüleyebilecek. İşte, E Okul öğrenci girişi ve detaylı bilgiler
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.
E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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