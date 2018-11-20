E Okul devamsızlık ve not bilgisi sorgulama | E Okul VBS girişi nasıl yapılır?
Öğrenci ve velilerin güncel sınav, not bilgisi ve devamsızlık durumunu takip edebildiği e-Okul sistemi, son günlerde yoğun şekilde sorgulanan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. MEB bünyesindeki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sistemine giriş ve çeşitli işlemler yapmak ise oldukça pratik. Peki, e-Okul'dan hangi sorgulamalar yapılır?
MEB'e bağlı faaliyet gösteren okullarda yazılı sınavlar yapılmaya devam ediyor. Öğrenciler ve velileri ise sınav tarihleri, not bilgisi ve devamsızlık durumu gibi sorgulamaları nasıl yapabileceğini araştırıyor. İşte, tek tıkla pek çok bilgiye erişebileceğiniz e-Okul VBS hakkında merak edilen detaylar...
E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Geçtiğimiz eğitim - öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
E-OKUL VBS EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-OKUL’DA HANGİ SORGULAMALAR YAPILABİLİR?
Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.
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