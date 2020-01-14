e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci yarı yıl tatiline girecek. Karne gününe kısa bir süre kala, e-Okul VBS not ve devamsızlık girişinin ne zaman kapanacağı, öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 17 Ocak'tan birkaç gün önce kapanması bekleniyor.