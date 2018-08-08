E Nabız sistemi nedir? E Devlet E-Nabız giriş ekranı
E Nabız giriş ekranı, E-Devlet üzerine taşınmasının ardından vatandaşların araştırdığı konu oldu. Daha önce ziyaret edilen hastaneler, yazılan rapor ve reçetelerin görüntülenebileceği E-Nabız giriş ekranı, E-Devlet şifresi ile kolayca görüntülenebilecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren bu ekran, aynı zamanda aile hekimi değişikliği gibi birçok işlem için de kolaylık sağlayacak. İşte, E Nabız ekranı hakkında detaylı bilgiler
E-Nabız sistemi, E-Devlet üzerinden kullanılabilir hale getirildi. Daha önce Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı giriş şifresi ve kullanıcı adıyla hizmet veren E Nabız, bundan sonraki süreçte E-Devlet şifresiyle kolayca görüntülenebilecek. Bu ekranda ilaçlarla birlikte, röntgen ve tahlil sonuçları gibi detaylar kolayca görüntülenebilecek. İşte, E-Nabız hakkında detaylı bilgiler
E-DEVLET E-NABIZ GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.
E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
E NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır.
Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.
Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz.
Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir.
Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.
E-NABIZ SAĞLIK GEÇMİŞİM
e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.
Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.
SAĞLIK PROFİLİM
e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz yoksa sisteme ilk girdiğinizde gördüğünüz ekrandır.
Sağlık verileriniz varsa “Sağlık Geçmişim” alanının aşağısında bu bölümü görebilirsiniz.
Daha önceden eklemiş olduğunuz tansiyon, şeker, nabız ve ağırlık bilgilerinizi veya mobil cihazlardan aktarılan verilerinizi sayısal veya grafiksel olarak bu ekranda görebilirsiniz.
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