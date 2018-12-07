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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.12.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

E Nabız nedir? E Nabız tahlil sonuçları

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E Nabız nedir? E Nabız tahlil sonuçları

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan 'e-Nabız' uygulamasında 9 milyon kullanıcıya ulaşıldı. 3 yıl önce hizmete giren e-Nabız kişisel sağlık sisteminde, pek çok işlem yapılabiliyor. Peki, e-Nabız nedir? E Nabız tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. İşte, e-Nabız hakkında merak edilenler...

e-Nabız, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, tetkik ve radyolojik görüntüleme sonuçları, reçeteler, ilaçlara ait yaşanmış yan etkiler ve ilaçların tüm detay bilgileri, alerji bilgileri, varsa geçmişe ait kişinin sisteme yüklediği sağlık bilgileri ve geçirilen operasyonlar gibi tüm sağlık kayıtlarına erişme imkanı sunuyor.

E- NABIZ'DA NELER YAPILIR?

Sisteme kayıtlı kişiler, sağlık hizmeti aldığı kuruluşlarda kendilerine ait kayıtları görebiliyor, isterlerse kendi yakınları ile istedikleri kadarlık kısmını, istedikleri süre ile sınırlı olarak paylaşabiliyor. Kullanıcılar, internet erişiminin olduğu her yerden 7 gün 24 saat kayıtlarına erişebiliyor, elektronik ortamdaki kişisel sağlık dosyalarına kendileri de bilgi ekleyebiliyor.

e-Nabız, vatandaşların günlük, saatlik hatta anlık olarak temel sağlık göstergelerini bizzat kendilerinin kaydedebildiği ve gerektiğinde doktoruna gösterebildiği bir özelliği de içinde barındırıyor. Şahıslar tansiyon, nabız, şeker, boy, kilo, alerjik durum, ilaçlarının yan etkileri gibi bilgilerini isterlerse kendileri kaydedebiliyor, isterlerse kablosuz erişim özellikleri olan tansiyon, nabız, şeker ölçüm cihazları ve akıllı bileklikler aracılığıyla tek tuşla bu bilgilerini kendi elektronik dosyalarına aktarabiliyor.

NASIL KAYIT/ÜYE OLUNUR?

Tablet bilgisayarlar ve cep telefonlarından da kolay ulaşılabilme özelliği bulunan e-Nabız sayesinde vatandaşlar, kendilerine ait tüm sağlık bilgilerini yanında taşıyabiliyor.

Sisteme üye olmak için ilk olarak kullanıcı hesabı oluşturmak gerekiyor. e-Devlet kapısı olarak adlandırılan "https://www.turkiye.gov.tr" adresindeki Sağlık Bakanlığı e-Devlet hizmetleri arasında bulunan e-Nabız kişisel sağlık kaydı sistemi üzerinden kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra isteyen herkes "https://enabiz.gov.tr" adresinden de akıllı cihazlarına indirecekleri uygulamalardan kişisel kayıtlarına erişebiliyor.

SAYISIZ BİLGİYE ERİŞİLİYOR

e-Nabız ile Türkiye'nin herhangi bir yerinde alınan sağlık hizmetine ait tüm detaylarına kendi kullanıcı hesabından erişebilen vatandaşlar, bir başka sağlık kuruluşuna gittiğinde kendisinden istenen ve yakın zamanda yaptırılmış olan tetkiklerini doktora göstererek tekrarlayan tetkiklerin de önüne geçilmiş oluyor.

Hizmet alınan sağlık kuruluşları, muayene, tanı, tetkik, reçete, ilaç raporları, ilaç prospektüs bilgisi, ilaç kutu fotoğrafı, geçirilen ameliyatlar dahil yapılan bütün işlemler, aşı takvimi, çocuklar için gelişim grafikleri, randevuları, radyolojik görüntüleri, kendi ekledikleri boy, kilo, vücut kitle indeksi, ateş, tansiyon, nabız, şeker, günlük adım sayısı, çıkılan kat sayısı, düşme sayısı, bisiklet mesafesi, gıda kalorisi, oksijen doygunluk seviyesi, evde kullanılan solunum fonksiyon cihazlarından elde edilen değerler, kendi kameraları ile elde edip sisteme ekledikleri görüntüler, acil durum notları, ilaç hatırlatmaları, Aile hekimlerinin kim olduğu bilgisi gibi sayısız bilgiye sistem üzerinden erişilebiliyor.

Sistem üzerinden organ ve kan bağış beyanında bulunmak, muayene için randevu almak, Aile hekimini değiştirmek, eşinin sistem üzerinden vereceği onay ile çocuklarının sağlık kayıtlarına erişmek, en yakın hastaneleri, en yakın eczaneleri görüntülemek, sistem üzerinden e-Nabız kullanıcısı olan diğer yakınları ile mesajlaşmak, erişim kısıtlamaları getirmek ya da kaldırmak da mümkün oluyor.

TAHLİL SONUCU SORGULAMA

e- Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra, yaptırmış olduğunuz tüm tahliller ve sonuçlarını tarih ve açıklama bazında referans değerleri ile birlikte bu ekranda listeleyebilirsiniz. Dilediğiniz tahlilin üzerine basarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Tarih aralığına ve işlem adına göre filtreleme yapabilirsiniz.

Tahlillerinizin sonuçları referans değeri aralıklarının dışındaysa bu farklılık renklendirmeyle size gösterilmektedir. PDF butonu ile bütün tahlil sonuçlarınızı bilgisayarınıza pdf olarak kaydedebilir sadece istediğiniz tahlil sonucunuzu seçip veya belirli tarih aralığındaki tahlillerinizi seçip bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ‘Bu işlem bana ait değil’ butonuna basarak işlemin size ait olmadığı bildiriminde bulunabilirsiniz. Grafik simgesine tıklayarak tahlil sonucunuzu grafik üzerinde görebilir, aynı sayfada bulunan tablo butonu ile sonuç değerlerinizi tablo şeklinde görebilirsiniz.

E Nabız nedir E Nabız tahlil sonuçları

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