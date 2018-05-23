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    E-miting yapacak

    Turan YILMAZ / ANKARA
    23.05.2018 - 23:56 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu bir ilke imza atarak e-mitingler yapacak.

    Karamollaoğlu, seçmenlerin soru da yöneltebileceği ilk e-mitingini bugün Sakarya’da düzenleyecek. Karamollaoğlu, normal mitinglerin dışında farklı illerde de aynı yöntemi uygulayacak.

    İNTERAKTİF OLACAK
    Saadet Partisi Basın Koordinatörü ve Balıkesir milletvekili adayı Mustafa Yılmaz, ilk kez yapılacak e-miting uygulamasına ilişkin, “Genel Başkan’ın konuşması salon toplantısına katılanların yanı sıra YouTube, Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecralarından da paylaşılacak. Genel Başkan, konuşmasının sonunda bu sosyal medya hesapları üzerinden kendisine yöneltilen soruları da yine canlı olarak yanıtlayacak” dedi. Yılmaz, İstanbul, Konya ve Kocaeli başta olmak üzere 20’nin üzerinde miting programı olacağını belirterek, bunlardan bir bölümünde e-miting uygulaması yapılacağını da söyledi.

    YABANCI İLGİSİ
    Adaylık açıklamasının ardından yabancı medyanın da ilgisini çeken Karamollaoğlu’nun şu ana kadar BBC, Le Monde, The Guardian, Financial Times, The Economist ve New York Times’ın da aralarında bulunduğu birçok yabancı medya kuruluşuna mülakat verdiği belirtildi. 

    Etiketler: Temel Karamollaoğlu , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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